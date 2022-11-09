Минулого року команда дослідників Каліфорнійського університету показала, що мозковий імплантат може перекладати 50 дуже поширених слів з думок у мову, якщо людина спробує вимовити їх повністю.

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Удосконалений прилад, який читає думки

У новому дослідженні вчені змогли вдосконалити апарат, щоб він розпізнавав 26 літер алфавіту. Потім інтерфейс правопису використовував мовне моделювання обробки даних у режимі реального часу, виявляючи можливі слова чи помилки.

Дослідники змогли розшифрувати понад 1150 слів – це 85% розмовного словникового запасу, достатнього для повсякденного спілкування. Дослідники також показали, що цей словниковий запас може бути розширений більш ніж до 9000 слів. Ця кількість відповідає словниковому запасу, який середня англомовна людина використовує протягом року. Пристрій розшифровував близько 29 символів за хвилину з частотою помилок 6%. Це близько 7 слів за хвилину.

Німий чоловік заговорив

Дослідження було проведено на паралізованому чоловікові, якому наразі близько 30 років. У 20 років він переніс інсульт, в результаті якого у нього з'явилася анартрія – нездатність говорити, хоча його когнітивні функції залишилися в нормі. Зазвичай він спілкується за допомогою вказівки, прикріпленої до бейсбольної кепки, щоб тикати у літери на екрані.

У 2019 році дослідники хірургічно імплантували електрод високої щільності на поверхню його мозку над мовною моторною корою. З того часу через порт, вбудований у його череп, вони змогли відстежувати різні електричні сигнали, що виникають, коли він намагається вимовити різні слова чи літери.