Проблема лікування епілепсії

У людей, симптоми яких не слабшають після прийому ліків, єдиним доступним варіантом для контролю нападів є видалення частини мозку, в якій вони виникають. Але ця процедура є надзвичайно ризикованою.

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Оскільки епілептичні напади спричинені надмірною активністю нейронів у певних частинах мозку, здатність націлюватися на ці нейрони та відключати їх цілком може запобігти виникненню нападів.

Генна терапія епілепсії

Використовуючи інноваційний підхід до генної терапії, автори нової роботи змогли показати на клітинних та тваринних моделях, що можна цілеспрямовано впливати на нейрони, що спричиняють епілептичні напади. Це дозволило запобігти їх гіперактивності та виникнення судом у майбутньому.

Це відкриття має важливе значення не тільки для лікування лікарсько-стійкої епілепсії, але і для лікування інших неврологічних станів, спричинених гіперактивністю нейронів, включаючи хворобу Паркінсона та мігрені.

Як діє новий метод лікування епілепсію

Генна терапія працює шляхом прямої зміни генів людини для лікування захворювання. Є кілька різних способів зробити це. У попередніх дослідженнях, де генна терапія використовувалася для лікування епілепсії на тваринних моделях, автори робили це з використанням непатогенного вірусу. Дослідники вводили вірус в область мозку, де виникають судоми, а потім змінював ДНК потрібних клітин.

У новій роботі дослідники використовували куди більш точковий метод генної терапії. Вони використовували ділянки генів, які називають промоторами, і пов'язали їх з білками, що заспокоюють нейрони. У результаті автори змогли показати, що новий метод генної терапії ефективний для "заспокоєння" гіперактивних нейронів, які беруть участь у нападах, при цьому він не торкається здорових клітин.