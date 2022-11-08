Проблема лечения эпилепсии

У людей, симптомы которых не ослабевают после приема лекарства, единственным доступным вариантом для контроля приступов является удаление части мозга, в которой они возникают. Но эта процедура чрезвычайно рискованна.

Также на тему: Впервые человеку перелили искусственную кровь

Поскольку эпилептические припадки вызваны чрезмерной активностью нейронов в определенных частях мозга, способность нацеливаться на эти нейроны и отключать их вполне может предотвратить возникновение приступов.

Генная терапия эпилепсии

Используя инновационный подход к генной терапии, авторы новой работы смогли показать на клеточных и животных моделях, что можно целенаправленно влиять на нейроны, вызывающие эпилептические приступы. Это позволило предотвратить их гиперактивность и возникновение судорог в будущем.

Это открытие имеет важное значение не только для лечения лекарственно стойкой эпилепсии, но и для лечения других неврологических состояний, вызванных гиперактивностью нейронов, включая болезнь Паркинсона и мигрени.

Как действует новый метод лечения эпилепсии

Генная терапия работает путем прямого изменения генов человека для лечения заболевания. Есть несколько разных способов сделать это. В предварительных исследованиях, где генная терапия использовалась для лечения эпилепсии на животных моделях, авторы делали это с использованием непатогенного вируса. Исследователи вводили вирус в область мозга, где возникают судороги, а затем изменял ДНК нужных клеток.

В новой работе исследователи использовали куда более точечный метод генной терапии. Они использовали участки генов, называемых промоторами, и связали их с белками, успокаивающими нейроны. В результате авторы смогли показать, что новый метод генной терапии эффективен для "успокоения" участвующих в приступах гиперактивных нейронов, при этом он не касается здоровых клеток.