Польза искусственной крови

Если будет доказано, что они безопасны и эффективны, то искусственные клетки вызовут прорыв в лечении людей с редкими группами крови и серповидно-клеточной анемии.

Для многих пациентов с этими расстройствами может быть трудно найти донорскую кровь, а выращенные в лаборатории эритроциты позволят людям, нуждающимся в регулярных переливаниях, жить полноценной жизнью.

Клинические испытания технологии проходят в рамках исследовательского проекта Restore.

Исследование искусственной крови

Надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше обычных донорских. Если наше испытание, первое подобное в мире, пройдет успешно, пациентам, которые сейчас нуждаются в регулярных длительных переливаниях крови, в будущем потребуется меньше таких процедур. Это сможет изменить их лечение,

– заявил ведущий автор работы Седрик Гиверт.

Эритроциты вырастили из образцов крови людей из базы доноров Национальной службы здравоохранения Великобритании. Сначала из биоматериала выделили стволовые клетки, а затем уже дифференцировали их.

В отличие от обычных, все искусственные эритроциты молодежи – в настоящей крови доноров есть клетки всех возрастов. Добровольцы получили по 5-10 миллилитров жидкости с ними – 1 – 2 чайные ложки.