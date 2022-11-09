В прошлом году команда исследователей Калифорнийского университета показала, что мозговой имплантат может переводить 50 очень распространенных слов из мыслей в язык, если человек попытается произнести их полностью.

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Усовершенствованный прибор, читающий мысли

В новом исследовании ученые смогли усовершенствовать аппарат, чтобы он распознавал 26 букв алфавита. Затем интерфейс правописания использовал языковое моделирование обработки данных в режиме реального времени, обнаруживая возможные слова или ошибки.

Исследователи смогли расшифровать более 1150 слов – это 85% разговорного словарного запаса, достаточного для повседневного общения. Исследователи также показали, что этот словарный запас может быть расширен более чем до 9000 слов. Это количество соответствует словарному запасу, используемому средним англоязычным человеком в течение года. Устройство расшифровывало около 29 символов в минуту с частотой ошибок 6%. Это около 7 слов в минуту.

Немой мужчина заговорил

Исследование было проведено на парализованном мужчине, которому сейчас около 30 лет. В 20 лет он перенес инсульт, в результате которого у него появилась анартрия – неспособность говорить, хотя его когнитивные функции остались в норме. Обычно он общается с указанием, прикрепленным к бейсбольной кепке, чтобы тыкать в буквы на экране.

В 2019 году исследователи хирургически имплантировали электрод высокой плотности на поверхность его мозга над речевой моторной корой. С тех пор через порт, встроенный в его череп, они смогли отслеживать разные электрические сигналы, возникающие, когда он пытается произнести разные слова или буквы.