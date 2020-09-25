Згідно з новим дослідженням зі Швеції, важкі ковдри можуть підвищити якість сну для людей, які борються з безсонням, спричиненим психічними захворюваннями.

Нове дослідження опубліковане у журналі Journal of Clinical Sleep Medicine. Дослідники з'ясували, що люди, які спали з важкими ковдрами, мали якісніший сон і відчували менше симптомів, пов'язаних з депресією або тривогою вдень.

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Важкі ковдри – це ті, які наповнені спеціальними обтяжувальними матеріалами, щоб забезпечити людині додаткове відчуття тиску на тіло. Ковдри можна наповнити пластиковими деталями, металевими ланцюжками та іншими наповнювачами. На думку вчених, важкі ковдри мають істотні переваги для психологічного і фізіологічного здоров'я.



Важкі ковдри мають істотні переваги для психологічного і фізіологічного здоров'я / Фото: Getty Images

Що відомо про учасників експерименту

Усі учасники переживали клінічне безсоння понад два місяці, також у них діагностували або великий депресивний розлад, біполярний розлад, генералізований тривожний розлад, або СДУГ (синдром дефіциту уваги і гіперактивність).

Для людей, які живуть із цими розладами та проблемами, безсоння є серйозною проблемою та може більше погіршити їхнє психічне здоров’я.

Як проходило дослідження

На початку дослідження половині учасників дали восьмикілограмові вагові ковдри з металевими ланцюгами всередині. Людям дозволили замінити її на шестикілограмову ковдру, якщо попередня виявилися занадто важкою для них.

Іншій половині учасників дали ковдри, всередині яких були пришиті пластикові ланцюжки і важили вони близько 1,5 кг (типова вага для звичайної ковдри).

Після сну учасників попросили самостійно повідомити про тяжкість симптомів безсоння і про свої симптоми депресії та тривоги протягом дня під час експерименту. Крім того, добровольці оцінювали рівень денної активності.

Результат експерименту вражає

Пацієнти з депресією та іншими розладами, які використовували важчу ковдру, зізналися, що вони почали краще спати вночі і мати менше симптомів, що пов'язані з розладами.

За словами дослідників, вага дійсно впливає і не пов'язана з ефектом плацебо.

Важчі ковдри є ефективним та безпечним втручанням при безсонні у пацієнтів з великим депресивним розладом, біполярним розладом, генералізованим тривожним розладом або розладом уваги з гіперактивністю,

– заявили дослідники.