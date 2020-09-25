Согласно новому исследованию из Швеции, тяжелые одеяла могут повысить качество сна для людей, которые борются с бессонницей, вызванной психическими заболеваниями.

Новое исследование опубликовано в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine. Исследователи обнаружили, что у людей, которые спали под тяжелыми одеялами, был более качественный сон и они испытывали меньше симптомов, связанных с депрессией или беспокойством днем.

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Тяжелые одеяла – это те, которые наполнены специальными отягчающими материалами, чтобы обеспечить человеку дополнительное чувство давления на тело. Одеяла можно наполнить пластиковыми деталями, металлическими цепочками и другими наполнителями. По мнению ученых, тяжелые одеяла имеют существенные преимущества для психологического и физиологического здоровья.



Тяжелые одеяла имеют существенные преимущества для психологического и физиологического здоровья / Фото: Getty Images

Что известно об участниках эксперимента

Все участники переживали клиническую бессонницу более двух месяцев, также у них диагностировали либо большое депрессивное расстройство, биполярное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, либо СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность).

Для людей, живущих с этими расстройствами и проблемами, бессонница является серьезной проблемой и может ухудшить их психическое здоровье.

Как проходило исследование

В начале исследования половине участников дали восьмикилограммовые весовые одеяла с металлическими цепями внутри. Людям разрешили заменить одеяло на шестикилограммовое, если предыдущее оказалось слишком тяжелым для них.

Другой половине участников дали одеяла, внутри которых были пластиковые цепочки – весили они около 1,5 кг (типичный вес для обычного одеяла).

После сна участников попросили самостоятельно сообщить о тяжести симптомов бессонницы и о своих симптомах депрессии и тревоги в течение дня во время эксперимента. Кроме того, добровольцы оценивали уровень дневной активности.

Результат эксперимента впечатляет

Пациенты с депрессией и другими расстройствами, которые использовали более тяжелое одеяло, признались, что они начали лучше спать по ночам и имели меньше симптомов, связанных с расстройствами.

По словам исследователей, вес действительно влияет и не связан с эффектом плацебо.

Тяжелые одеяла являются эффективным и безопасным вмешательством при бессоннице у пациентов с большим депрессивным расстройством, биполярным расстройством, генерализованным тревожным расстройством или расстройством внимания с гиперактивностью,

– заявили исследователи.