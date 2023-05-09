Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів на зустрічі із журналістами, що зміниться для українців після того, як ВООЗ визнала, що COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією, інформує 24 Канал.

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Відразу почнемо з хорошого, за словами міністра, відтепер на COVID-19 реагуватимуть так само, як і на інші вірусні захворювання.

ВООЗ розробила план реагування на найближчі 2 роки

Віктор Ляшко пояснив, що ВООЗ також опублікували Стратегічний план готовності реагування на COVID-19 на 2023 – 2025 роки. Цей документ містить такі пункти, як:

підтримка можливості швидкого реагування на ковід систем громадського здоров'я та сфери охорони здоров'я,

готовність медичної системи до швидкого розгортання у разі потреби,

поступове скасування обмежувальних заходів, пов'язаних з міжнародними поїздками, та питання вакцинації.

Вакцинацію проти COVID-19 планується інтегрувати до рутинної вакцинації. Буде так, як з грипом: напередодні кожного епідеміологічного сезону вакцинуємося проти COVID-19 з урахуванням того, який штам буде прогнозуватися,

– зазначив Ляшко.

Відтак, у МОЗ пояснили, що під кожний циркулюючий штам будуть розробляти нову вакцину, оновлювати штамовий склад, щоб забезпечити більший захист.

Зверніть увагу! За словами Ляшка, тим, хто станом на зараз уже отримав 4 дози вакцини проти COVID-19, робити чергове бустерне щеплення наразі – не потрібно.

Як буде з карантином

Що ж стосується скасування карантинних обмежень, Ляшко запевнив, що наразі готується перегляд відповідної постанови уряду. Водночас зауважив, що скасувати дію цієї постанови в один момент – неможливо через низку економічних факторів.