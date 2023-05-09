Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на встрече с журналистами, что изменится для украинцев после того, как ВОЗ признала, что COVID-19 больше не чрезвычайная ситуация, информирует 24 Канал.

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Сразу начнем с хорошего, по словам министра, теперь на COVID-19 будут реагировать так же, как и на другие вирусные заболевания.

ВОЗ разработала план реагирования на ближайшие 2 года

Виктор Ляшко пояснил, что ВОЗ также опубликовали Стратегический план готовности реагирования на COVID-19 на 2023-2025 годы. Этот документ содержит такие пункты, как:

поддержка возможности быстрого реагирования на ководку систем общественного здоровья и сферы здравоохранения,

готовность медицинской системы к быстрому развертыванию в случае необходимости,

постепенная отмена ограничительных мер, связанных с международными поездками, и вопросы вакцинации.

Вакцинацию против COVID-19 планируется интегрировать в рутинную вакцинацию. Будет так, как с гриппом: в преддверии каждого эпидемиологического сезона вакцинируемся против COVID-19 с учетом того, какой штамм будет прогнозироваться,

– отметил Ляшко.

В Минздраве пояснили, что под каждый циркулирующий штамм будут разрабатывать новую вакцину, обновлять штаммовый состав, чтобы обеспечить большую защиту.

Обратите внимание! По словам Ляшко, тем, кто по состоянию на сейчас уже получил 4 дозы вакцины против COVID-19, делать очередную бустерную прививку сейчас – не нужно.

Как будет с карантином

Что же касается отмены карантинных ограничений, Ляшко заверил, что готовится пересмотр соответствующего постановления правительства. В то же время отметил, что отменить действие этого постановления в один момент – невозможно из-за ряда экономических факторов.