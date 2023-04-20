Федор Лапий, врач-детский инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики рассказал 24 каналу об особенностях нового субварианта, и как он влияет на течение заболевания у людей.

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Федор Лапий “За три года пандемии украинцы познакомились с несколькими вариантами коронавируса. Это происходит из-за мутации вируса, что приводит к отбору измененных вирусов, которые могут избегать иммунного ответа”.

Распространенность субварианта "Кракен"

Это касается также субварианта "Кракен", наиболее распространенного в США, странах ЕС и в Украине из-за своей способности быстро передаваться от человека к человеку. В начале марта референс-лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила циркуляцию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 почти во всех областях Украины.

В результате изменений в спайк-белке на поверхности вирус может связываться с человеческими клетками и обходить иммунитет, который пациент приобрел после первичной вакцинации или перенесенного COVID-19. Поэтому для более надежной защиты необходимо получить минимум одну бустерную прививку для обеспечения защиты от тяжелого течения. Ученые постоянно следят за изменениями вирусов и вносят коррективы в состав вакцины.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на конец марта и начало апреля 2023 года в Украине еженедельно зарегистрировалось чуть менее 19 тысяч случаев заболевания COVID-19, 50% из них — это дети до 17 лет. Около 4 тысяч человек нуждаются в госпитализации еженедельно, а это примерно 8 областных больниц в неделю полностью загружены пациентами с COVID-19.

12 миллионов украинцев уже давно должны получить первую бустерную дозу вакцины, чтобы защитить себя, в том числе и от "Кракена", ведь он особенно опасен для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Федор Лапий “Говорить, что именно этот субвариант характеризуется менее сложным течением, потому что не так поражает нижние дыхательные пути, неправильно, потому что есть разные факторы, которые могут на это влиять. Но если бы это был такой "ласковый" штамм, то не было бы смертельных случаев, а они, к сожалению, есть”.

Уже сейчас количество умерших от COVID-19 составляет около 100 человек в неделю, и абсолютное большинство из них либо не были вакцинированы, либо не имели бустерных прививок. Прогноз также ухудшается при наличии серьезных сопутствующих хронических заболеваний, в частности, сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, болезней дыхательной системы. За проблемами и вызовами войны следует не забывать о плановой заботе о здоровье.

Симптомы субварианта "Кракен"

Если говорить о симптомах, характерных для Кракена, то они в целом типичны для симптомов COVID-19, которые есть и при других респираторных вирусных инфекциях.

Федор Лапий Это головная боль, ломота в теле, высокая температура, боль в горле или сильный кашель, который не ослабевает в течение 24 часов. Также актуальными симптомами остаются потеря или изменение обоняния или вкуса, одышка, усталость или чувство истощения. При появлении признаков болезни – обращайтесь к врачу. И не забывайте о вакцинации”.

Отсутствие декларации с семейным врачом не должно быть барьером для получения прививки. Надо просто прийти в ближайшее медучреждение в вашем городе, в котором проводят прививки против COVID-19, и вакцинироваться. Список заведений, где можно вакцинироваться, в вашем населенном пункте, вы можете найти по ссылке.