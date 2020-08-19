Поширеність папіломавірусної інфекції ротової порожнини й горла серед чоловіків, які не щеплені від неї, в США знизилася на 37%. Це призвело до зменшення кількості випадків раку горла.

Дослідження було опубліковане в Journal of the American Medical Association.

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Що відому про ВПЛ і вакцинацію

Існує понад 100 різних типів ВПЛ. Наявні вакцини захищають лише від найшкідливіших.

Нині ВПЛ вважається найпоширенішою інфекцією, яка передається статевим шляхом: упродовж життя інфікуються вірусом 80% сексуально активного населення. ВПЛ небезпечний розвитком онкологічних захворювань репродуктивних органів у чоловіків і жінок, раку анального каналу, рота і горлянки.

Основним способом захисту від ВПЛ-асоційованих захворювань є вакцинація. У світі вакцинація проти ВПЛ проводиться з 2006 року, і нині включена до національних календарів профілактичних щеплень 96 країн. З 2011 року в США вакцинація також рекомендована і хлопчикам. Найбільш ефективне щеплення, зроблене підлітку до першої зустрічі з вірусом (тобто до початку статевого життя).

Вакцинація впливає навіть на нещеплених

Вчені з Національного інституту раку в США разом з колегами вивчив огляди поширеності ВПЛ-інфекції за роки, наступні за введенням вакцинації проти ВПЛ.

Були розглянуті дані 14000 дорослих осіб з 2009 по 2016 роки. За цей час рівень покриття вакцинацією збільшилася з нуля до 5,8% серед чоловіків і з 7,3% до 15,1% серед жінок. Паралельно з цим поширеність типів ВПЛ, проти яких діють вакцини, серед невакцинованих дорослих чоловіків впала з 2,7% до 1,6%, тобто скоротилася на 37%.

На думку вчених, невакцинованих чоловіків захищає популяційний імунітет. Вони пишуть:

Популяційний імунітет, ймовірно, починає з'являтися в результаті збільшення охоплення вакцинацією жінок в США.

Серед жінок, включених в дослідження, вчені аналогічної залежності виявити не змогли.