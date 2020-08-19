Распространенность папилломавирусной инфекции ротовой полости и горла среди мужчин, которые не привиты от нее, в США снизилась на 37%. Это привело к уменьшению количества случаев рака горла.

Исследование было опубликовано в Journal of the American Medical Association.

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Что известную о ВПЧ и вакцинации

Существует более 100 различных типов ВПЧ. Имеющиеся вакцины защищают только от вредных.

Сейчас ВПЧ считается самой распространенной инфекцией, которая передается половым путем: за жизнь инфицируются вирусом 80% сексуально активного населения. ВПЧ опасен развитием онкологических заболеваний репродуктивных органов у мужчин и женщин, рака анального канала, рта и глотки.

Основным способом защиты от ВПЧ-ассоциированных заболеваний является вакцинация. В мире вакцинация против ВПЧ проводится с 2006 года, и в настоящее время включена в национальные календари профилактических прививок 96 стран. С 2011 года в США вакцинация также рекомендована и мальчикам. Наиболее эффективна прививка, сделанная подростку до первой встрече с вирусом (т.е. до начала половой жизни).

Вакцинация влияет даже на непривитых

Ученые из Национального института рака в США вместе с коллегами изучил обзоры распространенности ВПЧ-инфекции за годы, следующие за введением вакцинации против ВПЧ.

Были рассмотрены данные 14 тысяч взрослых лиц с 2009 по 2016 годы. За это время уровень покрытия вакцинацией увеличился с нуля до 5,8% среди мужчин и с 7,3% до 15,1% среди женщин. Параллельно с этим распространенность типов ВПЧ, против которых действуют вакцины, среди невакцинированных взрослых мужчин упала с 2,7% до 1,6%, то есть сократилась на 37%.

По мнению ученых, невакцинированных мужчин защищает популяционный иммунитет. Они пишут:

Популяционный иммунитет, вероятно, начинает появляться в результате увеличения охвата вакцинацией женщин в США.

Среди женщин, включенных в исследование, ученые аналогичной зависимости обнаружить не смогли.