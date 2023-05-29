Хвороба Альцгеймера – найпоширеніше нейродегенеративне захворювання. Як правило, воно починається в пізньому віці і призводить до смерті нейронів в мозку.

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Пацієнти з хворобою Альцгеймера страждають від тяжких порушень пам'яті та когнітивних здібностей. Як правило, вони помирають через кілька років після постановки діагнозу – адже ефективних способів лікування або дієвої профілактики досі немає.

Згідно з новою статтею, ризик розвитку нейродегенерації альцгеймерівського типу значно знижує БЦЖ – вакцина проти туберкульозу, яку давно та успішно застосовують для масової вакцинації дітей.

Що відомо про БЦЖ

БЦЖ – це скорочення від "Бацила Кальметта – Герена" (французькою Bacillus Calmette – Guerin, BCG). Вона була створена понад сотню років тому, але досі залишається єдиною вакциною, активною проти туберкульозу. БЦЖ містить живу, але ослаблену бичачу туберкульозну паличку (Mycobacterium bovis). Бактерія безпечна для людини і надає стійкості до спорідненого небезпечного патогену – збудника туберкульозу Mycobacterium tuberculosis.

Також БЦЖ показала низку несподіваних корисних властивостей. Вона знижує дитячу смертність, ризик розвитку алергій, діабету I типу і навіть зменшує захворюваність та смертність від нового коронавірусу серед діабетиків (можливо, не тільки у них).

БЦЖ захищає від хвороби Альцгеймера

Тепер нове дослідження пов'язало БЦЖ зі зниженим ризиком хвороби Альцгеймера. Вчені наголосили на цій закономірності на вибірці пацієнтів з одним із типів раку – нем'язово-інвазивним раком сечового міхура. Такий вибір пов'язані з тим, що БЦЖ активно використовують для лікування цього захворювання. Джерелом інформації для дослідження послужили численні дані про спостереження лікарів.

Розглянули пацієнтів віком від 50 років, які пережили конкретну операцію на сечовому міхурі – первинну трансуретальну резекцію пухлини. Таких виявилося 6467, 3388 з них отримували БЦЖ у межах лікування. Більшість випробуваних були чоловіками.

Виявилося, що за час (з травня 1987 року по травень 2021) серед вакцинованих людей на хворобу Альцгеймера захворіли 202 пацієнти, тоді як у групі контролю — 262.

Це відповідає майже в 1,4 раза меншій захворюваності у тих, хто отримав БЦЖ. Найсильніше вакцина вплинула на ризик розвитку хвороби Альцгеймера у пацієнтів віком понад 70 років. Також БЦЖ помітно зменшила показники смертності від нейродегенерації.