Мама дівчини Ребекка Робертсон розповіла, що з її яскравою та життєрадісною дочкою "сталося щось не так" у вересні 2020 року. Тоді Джанна, яка була лідеркою класу, почала не встигати за шкільною програмою.

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У дівчинки почались проблеми з пам'яттю, вона стала менш комунікабельною і віддалятись від сім'ї та друзів. Спершу матір подумала, що це може бути затяжний COVID-19, на який вона захворіла у червні 2020 року. Але вже через декілька місяців дівчина боролася з втратою пам'яті та здатністю виконувати прості завдання.

Минали тижні, і в неї побільшало проблем у школі. Відповіддю на будь-яке запитання стало: "Я не пам'ятаю",

– пригадала мама Джанни.

Стан дівчини намагались врятувати антидепресантами

Згодом стало зрозуміти, що пояснювати стан дочки стресом через пандемію, марно. Хоч і з червня вона була на антидепресантах. Також вона відвідувала психотерапевта, але її стан продовжував погіршуватися.

Мені почали телефонувати її вчителі і говорити: "Вона одна з наших зіркових учениць, але тепер, коли вона в класі, вона просто тупо дивиться у вікно",

– згадує Робертсон.

Жінка відвела доньку до невролога у листопаді 2022 року, і після проведення серії медичних тестів лікарі діагностували деменцію.

Тепер 20-річна Кабо не може згадати навіть своїх дитячих спогадів. Робертсон зізнається, що відчуває, що її дочка "вислизає" і ніхто не знає, що робити.

"На 100% апатична"

"Я просто молюся, щоб існувало лікування, яке могло б дати мені хоч якусь надію", – сказала мама.

Матір розповіла, що її донька більше не сміється, не встає з ліжка, більше не сміється. На усі запитання відповідає, що не пам'ятає. Найсумніше, що це не турбує саму Джанну. Вона на 100% апатична.

Чи можлива деменція у юному віці

Згідно з Ініціативою з дитячої деменції, дитяча деменція виникає в результаті пошкодження головного мозку, яке прогресує, і пов'язана з більш ніж 70 рідкісними генетичними захворюваннями.

Ліків проти деменції не існує.