Мама девушки Ребекка Робертсон рассказала, что с ее яркой и жизнерадостной дочерью "случилось что-то не так" в сентябре 2020 года. Тогда Джанна, которая была лидером класса, стала не успевать за школьной программой.

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У девочки начались проблемы с памятью, она стала менее коммуникабельной и удаляться от семьи и друзей. Сначала мать подумала, что это может быть затяжной COVID-19, которым она заболела в июне 2020 года. Но уже через несколько месяцев девушка боролась с потерей памяти и способностью выполнять простые задачи.

Проходили недели, и у нее стало больше проблем в школе. Ответом на любой вопрос стал: "Я не помню",

– вспомнила мама Джанны.

Состояние девушки пытались спасти антидепрессантами

Впоследствии стало понятно, что объяснять состояние дочери стрессом из-за пандемии бесполезно. Хотя с июня она была на антидепрессантах. Также она посещала психотерапевта, но ее состояние продолжало ухудшаться.

Мне начали звонить по телефону ее учителя и говорить: "Она одна из наших звездных учениц, но теперь, когда она в классе, она просто тупо смотрит в окно",

– вспоминает Робертсон.

Женщина отвела дочь к неврологу в ноябре 2022 года и после проведения серии медицинских тестов врачи диагностировали деменцию.

Теперь 20-летняя Кабо не может вспомнить даже свои детские воспоминания. Робертсон признается, что чувствует, что ее дочь "ускользает" и никто не знает, что делать.

"На 100% апатичная"

"Я просто молюсь, чтобы существовало лечение, которое могло бы дать мне хоть какую-то надежду", – сказала мама.

Мать рассказала, что ее дочь больше не смеется, не встает с постели. На все вопросы отвечает, что не помнит. Печальнее всего, что это не беспокоит саму Джанну. Она на 100% апатична.

Возможна ли деменция в юном возрасте

Согласно Инициативе по детской деменции, детская деменция возникает в результате прогрессирующего повреждения головного мозга и связана с более чем 70 редкими генетическими заболеваниями.

Лекарства против деменции не существует.