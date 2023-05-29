Болезнь Альцгеймера – самое распространенное нейродегенеративное заболевание. Как правило, оно начинается в позднем возрасте и приводит к смерти нейронов в мозге.

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Пациенты с болезнью Альцгеймера страдают тяжелыми нарушениями памяти и когнитивными способностями. Как правило, они умирают через несколько лет после постановки диагноза – эффективных способов лечения или действенной профилактики до сих пор нет.

Согласно новой статье, риск развития нейродегенерации альцгеймеровского типа значительно снижает БЦЖ – вакцина против туберкулеза, давно и успешно применяемая для массовой вакцинации детей.

Что известно о БЦЖ

БЦЖ – это сокращение от "Бацила Кальметта – Герена" (на французском Bacillus Calmette – Guerin, BCG). Она была создана более сотни лет назад, но до сих пор остается единственной вакциной, активной против туберкулеза. БЦЖ содержит живую, но ослабленную бычью туберкулезную палочку (Mycobacterium bovis). Бактерия безопасна для человека и придает устойчивость к родственному опасному патогену – возбудителю туберкулеза Mycobacterium tuberculosis.

Также БЦЖ показала целый ряд неожиданных полезных свойств. Она снижает младенческую смертность, риск развития аллергий, диабета I типа и даже уменьшает заболеваемость и смертность от нового коронавируса среди диабетиков (возможно, не только у них).

БЦЖ защищает от болезни Альцгеймера

Теперь новое исследование связало БЦЖ с пониженным риском болезни Альцгеймера. Ученые отметили эту закономерность выборке пациентов с одним из типов рака – немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Такой выбор связан с тем, что БЦЖ активно используется для лечения этого заболевания. Источником информации для исследования послужили многочисленные данные о наблюдениях врачей.

Рассмотрели пациентов в возрасте от 50 лет, переживших конкретную операцию на мочевом пузыре – первичную трансуретальную резекцию опухоли. Таких оказалось 6467, 3388 из них получали БЦЖ в пределах лечения. Большинство испытуемых были мужчинами.

Оказалось, что за время (с мая 1987 по май 2021) среди вакцинированных людей болезнью Альцгеймера заболели 202 пациента, тогда как в группе контроля — 262.

Это соответствует почти в 1,4 раза меньшей заболеваемости у получивших БЦЖ. Наиболее сильно вакцина повлияла на риск развития болезни Альцгеймера у пациентов старше 70 лет. Также БЦЖ заметно снизила показатели смертности от нейродегенерации.