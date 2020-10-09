Кабінет міністрів України затвердив склад Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я України.

Відповідне розпорядження затвердили під час засідання Кабміну 9 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Що таке Рада громадського контролю при НСЗУ

Рада забезпечує прозорість та громадський контроль за діяльністю НСЗУ. Вона створена для досягнення балансу інтересів пацієнтів, ресурсів державного бюджету України та діяльності НСЗУ у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

До нового складу Ради увійшли: