Уряд затвердив склад Ради громадського контролю при НСЗУ: хто туди увійшов
Кабінет міністрів України затвердив склад Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я України.
Відповідне розпорядження затвердили під час засідання Кабміну 9 жовтня, повідомляє 24 канал.
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Що таке Рада громадського контролю при НСЗУ
Рада забезпечує прозорість та громадський контроль за діяльністю НСЗУ. Вона створена для досягнення балансу інтересів пацієнтів, ресурсів державного бюджету України та діяльності НСЗУ у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
До нового складу Ради увійшли:
- Анфілова Марина Родіонівна – членкиня громадської організації "Українська академія дерматовенерології"
- Балясна Олександра Валеріївна – членкиня "Українська асоціація батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки",
- Бойко Ганна Юріївна – членкиня громадської організації "Чернігівський міський центр "Азбука для батьків",
- Горбатенко Олександр Павлович – член громадської організації "Харківський антикорупційний центр",
- Даневич Борис Федорович – член громадської організації "Чернігівський міський центр "Азбука для батьків",
- Іваненко Інна Валеріївна організації – членкиня всеукраїнської громадської "Українська асоціація батьків",
- Кашинцева Оксана Юріївна – членкиня всеукраїнської організації "Українська асоціація батьків, дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит "Радість руху",
- Кудик Тетяна Валеріївна – членкиня громадської організації "Школа успішного медичного менеджера",
- Лур'є Дмитро Андрійович – член громадської організації "Асоціація представників міжнародних
- фармацевтичних виробників",
- Пироженко Артем Вікторович – член громадської спілки "Асоціація постачальників товарів та послуг в сфері інформатизації охорони здоров'я "Іхеле",
- Руденко Володимир Васильович – член громадської спілки "Аптечна професійна асоціація України",
- Ткаченко Олександр Володимирович – член громадської організації "Інститут аналітики та адвокації",
- Хитрова Олена Миколаївна – членкиня громадської спілки "Українсько-німецька медична асоціація",
- Шаповал Наталія В'ячеславівна – членкиня громадської організації "Інститут аналітики та адвокації",
- Юрас Андрій Михайлович – член громадської організації "Українська академія педіатрії – союз медичних спеціальностей".
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