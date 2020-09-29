Для багатьох українців (і не тільки) стало нормою пити антибіотики для профілактики, або ж під час самолікування – за рекомендацією друзів чи мережі інтернет. Таким чином препарати, які свого часу стали порятунком для людства, ризикують поставити під загрозу здоров'я усіх.

Причина цього – нераціональне та безконтрольне використання антибіотиків, до яких тим часом адаптуються та стають стійкими бактерії. Ця проблема виникла не сьогодні, однак з роками набуває все серйознішого характеру.

У чому небезпека та коли в Україні почнуть відпускати антибіотики виключно за рецептами – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Коли антибіотики не можна буде придбати без рецепту?

За планами МОЗ – з 2022 року. На цьому нещодавно наголосив очільник міністерства Максим Степанов. Проте активну кампанію у цьому напрямку розпочали ще за Уляни Супрун. Очікується, що саме з цього часу українці більше не зможуть купувати в аптеках будь-які антибіотики без електронного рецепту.

Як пояснив Степанов під час брифінгу, це сприятиме зменшенню випадків самолікування, а також – контролюватиме якість медичних послуг, оскільки в рецепті буде вказано прізвище лікаря і можна буде відстежити ефективність призначеного ним лікування.

Захворіла людина і одразу лізе в інтернет, дивиться на форумах, яким чином їй лікуватися. Тоді просто йде в аптеку і купує лікарські засоби, які дуже часто повинні відпускатися за рецептурними бланками. Це все потім напряму впливає на ваше здоров'я,

– пояснив причину такого рішення міністр.

Як наслідок, якщо людині згодом дійсно необхідно буде вживати антибіотик при тому чи іншому захворюванні, то він просто не буде дієвим. Тому дуже важливо, щоб такі ліки відпускалися виключно за призначенням лікаря.



Чому зараз особливо важливо контролювати прийом антибіотиків / Зображення зі сторінки Уляни Супрун у Facebook

А уже з 2023 року повинна запрацювати система, яка сприятиме тому, щоб абсолютно усі рецептурні лікарські засоби відпускалися за рецептами. Це – світова практика і по-іншому бути не може.

Варто зазначити, що важливо також посилити відповідальність аптек, що продають такі ліки без рецепту. Наразі порушення караються незначним штрафом за потенційну шкоду здоров'ю.

Для чого це потрібно?

Як показали результати опитування ВООЗ, станом на початок 2019 року понад половина людей у світі (64%) лікують застуду та грип антибіотиками. Хоча у цьому немає жодного сенсу.

Безвідповідальне ставлення до прийому таких препаратів загрожує виникненню стійкості до них – бактерії під впливом ліків змінюються (фактично "вчаться" боротися з певним видом антибіотиків) і останні просто перестають виконувати свою функцію. Це ускладнює ефективну профілактику та лікування інфекційних хвороб.

Крім того, якщо людина самостійно припинила лікування антибіотиками після того, як її стан покращився, то це також може спровокувати стійкість – існує ймовірність, що частина бактерій виживуть. Тому, якщо антибіотики призначив лікар, дуже важливо дотримуватися курсу та не зупиняти лікування навіть якщо відчуваєте, що вам стало краще.

Всесвітня організація охорони здоров'я пояснює, як виникає резистентність до антибіотиків:



1. Прийом антибіотиків, коли вони не потрібні.



2. Антибіотики вбивають бактерії, що викликають хворобу. Деякі з них – стійкі.



3. Стійкі бактерії розмножуються і поширюються. Поточні методи лікування вже не працюватимуть

Наразі ситуацію загострює і пандемія. Хоч COVID-19 – вірусне захворювання, проте існують випадки, коли лікування антибіотиками виправдане. Трапляється це рідко – за даними ВООЗ, майже 72% пацієнтів проходили курс антибіотиків, однак лише 8% цього дійсно потребували.

ВООЗ запровадило кілька ініціатив, спрямованих на вирішення проблеми стійкості до антибіотиків. Наприклад, починаючи з 2015 року у листопаді щорічно проводять Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків. Також існує глобальна система з нагляду за стійкістю до протимікробних препаратів (GLASS), глобальне партнерство з наукових досліджень і розробки антибіотиків (GARDP) та ще низка організацій, що займаються відповідним напрямком.

Стійкість до антибіотиків: чому небезпечно?

Лікування інфекційних захворювань та різних ускладнень у такому випадку потребує більше часу і фінансів. Скажімо, за інформацією ВООЗ, лікування одного хворого на звичайний туберкульоз становить близько 1000 доларів, а на хіміорезистентний туберкульоз (коли мікобактерії – стійкі до одного чи кількох протитуберкульозних препаратів) – 10 000 доларів.

Також підвищується рівень смертності – люди помирають від хвороб, викликаних бактеріями, оскільки останні уже не реагують на антибіотики, які приймає пацієнт. У ВООЗ зазначали, що щороку це лише в ЄС стає причиною смерті 25 тисяч пацієнтів.

Соціальна реклама відповідального ставлення до антибіотиків від ВООЗ: відео

Важливо, що стійкість до антибіотиків розвивається саме у бактерій – не у людей чи тварин. Нові антибіотики при цьому випускають не часто, оскільки це – дорого, а прибуток, як правило, не є значним.

Більш глобальна проблема: через неконтрольований прийом антибіотиків у майбутньому вони можуть перестати допомагати в принципі й людство повернеться до етапу, коли просто не існувало ліків від низки бактеріальних хвороб (туберкульоз, пневмонія, сальмонельоз, сифіліс тощо).

Які хвороби часто даремно лікують антибіотиками: