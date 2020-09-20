З 2021 року програму "Електронний рецепт" в Україні буде поширено на інсуліни, наркотичні та імуносупресивні засоби.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, пише 24 канал.

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В Україні впродовж 2021-2023 років буде впроваджуватися план з запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, що продаються за рецептом.

У нас розроблено чіткий алгоритм і план впровадження електронного рецепта, ми почали рухатися за цим планом. І вже в 2021 році ми маємо намір запровадити електронний рецепт на наркотичні засоби та інсуліни та імуносупресивні засоби,

– повідомив Степанов.

За його словами, впорядкування ринку лікарських засобів і введення електронного рецепта – це одна із серйозних складових реформи охорони здоров’я, щоб уникнути самолікування.

"Наприклад, коли безконтрольно люди починають приймати ті ж самі антибіотики. До чого це призводить у майбутньому - це викликає резистентність людини до антибіотикотерапії, антибактеріальної терапії. Що це означає? Це якщо дійсно потім необхідно буде вживати антибіотик при тому чи іншому захворюванні - то цей антибіотик просто не буде дієвим. тому ви просто робите шкоду своєму організму. Тому дуже важливо, щоб в нас були зрозумілі правила щодо відпуску рецептурного лікарських засобів. Щоб вони відпускались виключно за призначенням лікаря", – пояснив міністр.

Степанов додав, що у 2022 році у МОЗ планують зробити електронні рецепти на всі антибіотики – антибіотикотерапію. А в 2023 році – на всю решту рецептурних лікарських засобів.

Що таке електронний рецепт

Електронний рецепт полегшує отримання безкоштовних ліків за програмою "Доступні ліки". Він почав працювати з 1 квітня 2019 року і спростив процедуру реєстрації та виписування рецепта. Для пацієнта це все виглядає як смс-повідомлення із номером і кодом підтвердження.

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, є за цим посиланням. Він містить детальний перелік всіх препаратів, на які поширюється дія програми.