С 2021 года программа "Электронный рецепт" в Украине будет распространена на инсулины, наркотические и иммуносупрессивные средства.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет 24 канал.

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В Украине в течение 2021-2023 годов будет внедряться план по внедрению электронных рецептов на лекарственные средства, которые продаются по рецепту.

У нас разработан четкий алгоритм и план внедрения электронного рецепта, мы начали двигаться по этому плану. И уже в 2021 году мы намерены ввести электронный рецепт на наркотические средства и инсулины и иммуносупрессивные средства,

- сообщил Степанов.

По его словам, упорядочение рынка лекарственных средств и введение электронного рецепта - это одна из серьезных составляющих реформы здравоохранения, чтобы избежать самолечения.

"Например, когда бесконтрольно люди начинают принимать те же антибиотики. К чему это приводит в будущем - это вызывает резистентность человека к антибиотикотерапии, антибактериальной терапии. Что это значит? Это если действительно затем необходимо будет принимать антибиотик при том или ином заболевании - то этот антибиотик просто не будет действенным. поэтому вы просто делаете вред своему организму. Поэтому очень важно, чтобы у нас были понятны правила отпуска рецептурных лекарственных средств. чтобы они отпускались исключительно по назначению врача ", - пояснил министр.

Степанов добавил, что в 2022 году в Минздраве планируют сделать электронные рецепты на все антибиотики - антибиотикотерапию. А в 2023 году - на всю оставшуюся рецептурных лекарственных средств.

Что такое электронный рецепт

Электронный рецепт облегчает получение бесплатных лекарств по программе "Доступные лекарства". Он начал работать с 1 апреля 2019 и упростил процедуру регистрации и выписки рецепта. Для пациента это все выглядит как смс-сообщение с номером и кодом подтверждения.

Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, является по этой ссылке. Он содержит подробный перечень всех препаратов, на которые распространяется действие программы.