Для многих украинцев (и не только) стало нормой пить антибиотики для профилактики, или же во время самолечения – по рекомендации друзей или сети интернет. Таким образом препараты, которые в свое время стали спасением для человечества, рискуют поставить под угрозу здоровье всех.

Причина этого – нерациональное и бесконтрольное использование антибиотиков, к которым тем временем адаптируются и становятся устойчивыми бактерии. Эта проблема возникла не сегодня, однако с годами приобретает все более серьезный характер.

В чем опасность и когда в Украине начнут отпускать антибиотики исключительно по рецептам – в материале сайта 24 канала.

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Когда антибиотики нельзя будет приобрести без рецепта?

По планам Минздрава – с 2022 года. На этом недавно заявил глава министерства Максим Степанов. Однако активную кампанию в этом направлении начали еще при Ульяне Супрун. Ожидается, что именно с этого времени украинцы больше не смогут покупать в аптеках любые антибиотики без электронного рецепта.

Как пояснил Степанов во время брифинга, это будет способствовать уменьшению случаев самолечения, а также – контролировать качество медицинских услуг, поскольку в рецепте будет указана фамилия врача и можно будет отследить эффективность назначенного им лечения.

Заболел человек и сразу лезет в интернет, смотрит на форумах, каким образом ему лечиться. Тогда просто идет в аптеку и покупает лекарственные средства, которые очень часто должны отпускаться по рецептурным бланкам. Это все потом напрямую влияет на ваше здоровье,

– объяснил причину такого решения министр.

Как следствие, если человеку впоследствии действительно необходимо будет употреблять антибиотик при том или ином заболевании, то он просто не будет действенным. Поэтому очень важно, чтобы такие лекарства отпускались исключительно по назначению врача.



Почему сейчас особенно важно контролировать прием антибиотиков / Изображение со страницы Ульяны Супрун в Facebook

А уже с 2023 года должна заработать система, которая будет способствовать тому, чтобы абсолютно все рецептурные лекарственные средства отпускались по рецептам. Это – мировая практика и по-другому быть не может.

Стоит отметить, что важно также усилить ответственность аптек, продающих такие лекарства без рецепта. Сейчас нарушения наказываются незначительным штрафом за потенциальный вред здоровью.

Для чего это нужно?

Как показали результаты опроса ВОЗ, по состоянию на начало 2019 года более половины людей в мире (64%) лечат простуду и грипп антибиотиками. Хотя в этом нет никакого смысла.

Безответственное отношение к приему таких препаратов грозит возникновению устойчивости к ним – бактерии под воздействием лекарств меняются (фактически "учатся" бороться с определенным видом антибиотиков) и последние просто перестают выполнять свою функцию. Это затрудняет эффективную профилактику и лечение инфекционных болезней.

Кроме того, если человек самостоятельно прекратил лечение антибиотиками после того, как его состояние улучшилось, то это также может спровоцировать устойчивость – существует вероятность, что часть бактерий выживут. Поэтому, если антибиотики назначил врач, очень важно придерживаться курса и не прекращать лечение даже если чувствуете, что вам стало лучше.

Всемирная организация здравоохранения объясняет, как возникает резистентность к антибиотикам:



1. Прием антибиотиков, когда они не нужны.



2. Антибиотики убивают бактерии, которые вызывают болезнь. Некоторые из них – стойкие.



3. Стойкие бактерии размножаются и распространяются. Текущие методы лечения уже не будут работать

Сейчас ситуацию обостряет и пандемия. Хоть COVID-19 – вирусное заболевание, однако существуют случаи, когда лечение антибиотиками оправдано. Случается это редко – по данным ВОЗ, почти 72% пациентов проходили курс антибиотиков, однако лишь 8% в этом действительно нуждались.

ВОЗ внедрило несколько инициатив, направленных на решение проблемы устойчивости к антибиотикам. Например, начиная с 2015 года в ноябре ежегодно проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Также существует глобальная система по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS), глобальное партнерство по научным исследованиям и разработке антибиотиков (GARDP) и еще ряд организаций, занимающихся соответствующим направлением.

Устойчивость к антибиотикам: почему опасно?

Лечение инфекционных заболеваний и различных осложнений в таком случае требует больше времени и финансов. Скажем, по информации ВОЗ, лечение одного больного обычным туберкулезом составляет около 1 000 долларов, а химиорезистентным туберкулезом (когда микобактерии – устойчивые к одному или нескольким противотуберкулезным препаратам) – 10 000 долларов.

Также повышается уровень смертности – люди умирают от болезней, вызванных бактериями, поскольку последние уже не реагируют на антибиотики, которые принимает пациент. В ВОЗ отмечали, что ежегодно это только в ЕС становится причиной смерти 25 тысяч пациентов.

Социальная реклама ответственного отношения к антибиотикам от ВОЗ: видео

Важно, что устойчивость к антибиотикам развивается именно у бактерий – не у людей или животных. Новые антибиотики при этом выпускают не часто, поскольку это – дорого, а прибыль, как правило, не является значительной.

Более глобальная проблема: из-за неконтролируемого приема антибиотиков в будущем они могут перестать помогать в принципе и человечество вернется к этапу, когда просто не существовало лекарств от ряда бактериальных болезней (туберкулез, пневмония, сальмонеллез, сифилис и др).

Какие болезни часто зря лечат антибиотиками: