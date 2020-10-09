Правительство утвердило состав Совета общественного контроля при НСЗУ: кто туда вошел
Кабинет министров Украины утвердил состав Совета общественного контроля при Национальной службе здоровья Украины.
Соответствующее распоряжение утвердили во время заседания Кабмина 9 октября, сообщает 24 канал.
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Что такое Совет общественного контроля при НСЗУ
Совет обеспечивает прозрачность и общественный контроль за деятельностью НСЗУ. Он создан для достижения баланса интересов пациентов, ресурсов государственного бюджета Украины и деятельности НСЗУ в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.
В новый состав совета вошли:
- Анфилова Марина Родионовна – член общественной организации "Украинская академия дерматовенерологии"
- Балясная Александра Валерьевна – член "Украинской ассоциации родителей преждевременно рожденных детей "Ранние птички",
- Бойко Анна Юрьевна – член общественной организации "Черниговский городской центр" "Азбука для родителей",
- Горбатенко Александр Павлович – член общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр",
- Даневич Борис Федорович – член общественной организации "Черниговский городской центр "Азбука для родителей",
- Иваненко Инна Валерьевна организации – член Всеукраинской общественной "Украинская ассоциация родителей",
- Кашинцева Оксана Юрьевна – член всеукраинской организации "Украинская ассоциация родителей детей, больных ювенильным ревматоидным артритом "Радость движения",
- Кудик Татьяна Валерьевна – член общественной организации "Школа успешного медицинского менеджера",
- Лурье Дмитрий Андреевич – член общественной организации "Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей",
- Пироженко Артем Викторович – член общественного союза "Ассоциация поставщиков товаров и услуг в сфере информатизации здравоохранения "Ихеле",
- Руденко Владимир Васильевич – член Общественного союза "Аптечная профессиональная ассоциация Украины",
- Ткаченко Александр Владимирович – член общественной организации "Институт аналитики и адвокации",
- Хитрова Елена Николаевна – член общественного союза "Украинско-немецкая медицинская ассоциация",
- Шаповал Наталья Вячеславовна – член общественной организации "Институт аналитики и адвокации",
- Юрас Андрей Михайлович – член общественной организации "Украинская академия педиатрии – союз медицинских специальностей".
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