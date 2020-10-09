Кабинет министров Украины утвердил состав Совета общественного контроля при Национальной службе здоровья Украины.

Соответствующее распоряжение утвердили во время заседания Кабмина 9 октября, сообщает 24 канал.

К теме Антибиотики – исключительно по рецепту: когда и для чего в Украине заработает нововведение

Что такое Совет общественного контроля при НСЗУ

Совет обеспечивает прозрачность и общественный контроль за деятельностью НСЗУ. Он создан для достижения баланса интересов пациентов, ресурсов государственного бюджета Украины и деятельности НСЗУ в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.

В новый состав совета вошли: