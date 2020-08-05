Кабмін затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини для проведення операцій з трансплантації в межах України, ввезення та вивезення таких матеріалів на митну територію країни

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу, пише 24 канал.

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Документ є важливим для розвитку трансплантації на території України, щоб в нашій країні могли суттєво збільшити трансплантацію українцям і не відправляти людей за кордон.

"Документ врегульовує питання діяльності суб’єктів господарювання, які перевозять анатомічні матеріали людини... Цей акт врегулює питання системи логістики для доставки трансплантатів від донора до реципієнта", – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також порядком визначаються вимоги щодо високих стандартів якості і безпеки під час перевезення, ввезення та вивезення анатомічних матеріалів людини.