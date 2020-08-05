Уряд затвердив порядок перевезення трансплантатів через кордон
Кабмін затвердив порядок перевезення анатомічних матеріалів людини для проведення операцій з трансплантації в межах України, ввезення та вивезення таких матеріалів на митну територію країни
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу, пише 24 канал.
Читайте також Трансплантація в Україні: скільки проведено операцій у 2020 році
Документ є важливим для розвитку трансплантації на території України, щоб в нашій країні могли суттєво збільшити трансплантацію українцям і не відправляти людей за кордон.
"Документ врегульовує питання діяльності суб’єктів господарювання, які перевозять анатомічні матеріали людини... Цей акт врегулює питання системи логістики для доставки трансплантатів від донора до реципієнта", – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також порядком визначаються вимоги щодо високих стандартів якості і безпеки під час перевезення, ввезення та вивезення анатомічних матеріалів людини.
З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.
6 липня, створили окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я, який займається питанням розвитку трансплантації в Україні. На сьогодні в Україні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.