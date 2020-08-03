Трансплантація в Україні: скільки проведено операцій у 2020 році
За останні пів року в Україні медики провели 14 операцій з трансплантації органів. На сьогодні ще дві лікарні готуються до проведення трансплантації кісткового мозку дорослим пацієнтам.
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко, пише 24 канал.
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За його словами, в Україні у 2020 році було трансплантовано 4 серця, 9 нирок і одну печінку, що було здійснено у спосіб посмертного донорства.
"На цей час ми розширили перелік закладів, що беруть участь в пілотному проєкті, і МОЗ веде активну роботу, щоб укласти договори для нових закладів, які увійшли в пілотний проєкт", – додав Іващенко.
Заступник глави МОЗ додав, що в нашій країні ще не проводилася трансплантація кісткового мозку дорослому населенню від неродинного донора, алогенна трансплантація. На сьогодні два медичних заклади активно готуються до цього.
Іващенко додав, що протягом наступних двох місяців планується провести трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора для дітей. Пошук донорського матеріалу для цього буде здійснюватися через закордонні реєстри донорів.
Що відомо про трансплантацію в Україні
З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.
6 липня, створили окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я, який займається питанням розвитку трансплантації в Україні.
В Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки. Наразі уже створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини в Міністерстві охорони здоров'я, яке займається питанням трансплантації.
Степанов додав, що в Україні є пілотний проєкт, який фінансується Міністерством охорони здоров'я. На сьогодні в Україні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.