Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко, пише 24 канал.

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За його словами, в Україні у 2020 році було трансплантовано 4 серця, 9 нирок і одну печінку, що було здійснено у спосіб посмертного донорства.

"На цей час ми розширили перелік закладів, що беруть участь в пілотному проєкті, і МОЗ веде активну роботу, щоб укласти договори для нових закладів, які увійшли в пілотний проєкт", – додав Іващенко.

Заступник глави МОЗ додав, що в нашій країні ще не проводилася трансплантація кісткового мозку дорослому населенню від неродинного донора, алогенна трансплантація. На сьогодні два медичних заклади активно готуються до цього.

Відомо, що в Україні понад 2 тисячі дорослих пацієнтів, які мають онкологічні, онкогематологічні захворювання або імунодефіцити, потребують трансплантації кісткового мозку.

Іващенко додав, що протягом наступних двох місяців планується провести трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора для дітей. Пошук донорського матеріалу для цього буде здійснюватися через закордонні реєстри донорів.