За последние пол года в Украине медики провели 14 операций по трансплантации органов. На сегодня еще две больницы готовятся к проведению трансплантации костного мозга взрослым пациентам.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, пишет 24 канал.

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По его словам, в Украине в 2020 году было трансплантировано 4 сердца, 9 почек и одна печень, что было осуществлено методом посмертного донорства.

"На это время мы расширили перечень учреждений, участвующих в пилотном проекте, и Минздрав ведет активную работу, чтобы заключить договоры для новых заведений, которые вошли в пилотный проект", – добавил Иващенко.

Заместитель главы Минздрава добавил, что в нашей стране еще не проводилась трансплантация костного мозга взрослому населению от неродственного донора, аллогенная трансплантация. На сегодня два медицинских учреждения активно готовятся к этому.

Известно, что в Украине более 2 тысяч взрослых пациентов, имеющих онкологические, онкогематологические заболевания или иммунодефициты, нуждаются в трансплантации костного мозга.

Иващенко добавил, что в течение следующих двух месяцев планируется провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора для детей. Поиск донорского материала для этого будет осуществляться через зарубежные реестры доноров.

Что известно о трансплантации в Украине

С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.

6 июля, создали отдельный орган при Министерстве здравоохранения, который занимается вопросом развития трансплантации в Украине.

В Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года. Сейчас уже создано отдельное подразделение высокотехнологичной медицины в Министерстве здравоохранения, которое занимается вопросом трансплантации.

Степанов добавил, что в Украине есть пилотный проект, который финансируется Министерством здравоохранения. На сегодня в Украине уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.