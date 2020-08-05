Кабмин утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека для проведения операций по трансплантации в пределах Украины, ввоза и вывоза таких материалов на таможенную территорию страны.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, пишет 24 канал.

Читайте также Трансплантация в Украине: сколько проведено операций в 2020 году

Документ является важным для развития трансплантации на территории Украины, чтобы в нашей стране могли существенно увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять людей за границу.

"Документ регулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека... Этот акт урегулирует вопросы системы логистики для доставки трансплантатов от донора к реципиенту", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также порядком определяются требования относительно высоких стандартов качества и безопасности при перевозке, ввозе и вывозе анатомических материалов человека.