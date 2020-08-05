Правительство утвердило порядок перевозки трансплантатов через границу
Кабмин утвердил порядок перевозки анатомических материалов человека для проведения операций по трансплантации в пределах Украины, ввоза и вывоза таких материалов на таможенную территорию страны.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, пишет 24 канал.
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Документ является важным для развития трансплантации на территории Украины, чтобы в нашей стране могли существенно увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять людей за границу.
"Документ регулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека... Этот акт урегулирует вопросы системы логистики для доставки трансплантатов от донора к реципиенту", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также порядком определяются требования относительно высоких стандартов качества и безопасности при перевозке, ввозе и вывозе анатомических материалов человека.
С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.
6 июля, создали отдельный орган при Министерстве здравоохранения, который занимается вопросом развития трансплантации в Украине. На сегодня в Украине уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.