Під час введення карантину в Україні у зв'язку з пандемією COVID-19, уряд заборонив експортувати товари протиепідемічного призначення до 1 червня. Нині заборону продовжили до 1 липня 2020 року.

Під час засідання Кабмін продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 липня, але виключив зі списку деякі позиції, повідомляє 24 канал.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Ігор Петрашко запропонував змінити термін дії режиму ліцензування експорту товарів протиепідеміологічного призначення ще на один місяць. Уряд підтримав його пропозицію, внаслідок чого ця заборона продовжена до 1 липня.

Втім, з переліку заборонених на експорт товарів вилучили деякі позиції, зокрема костюми та халати деяких категорій.

Доповнити норми, які дозволять здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів і халатів ізоляційних медичних одноразових в разі, якщо відносяться до 1 і 5 типу захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням,

– сказав Петрашко.

Постанову прийняли з доопрацюванням впродовж одного дня.