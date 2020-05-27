Во время введения карантина в Украине в связи с пандемией COVID-19 правительство запретило экспортировать товары противоэпидемического назначения до 1 июня. Сейчас запрет продлили до 1 июля 2020 года.

Во время заседания Кабмин продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля, но исключил из списка некоторые позиции, сообщает 24 канал.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко предложил изменить срок действия режима лицензирования экспорта товаров противоэпидемиологического назначения еще на один месяц. Правительство поддержало его предложение, вследствие чего этот запрет продлен до 1 июля.

Впрочем, из списка запрещенных на экспорт товаров изъяли некоторые позиции, в частности костюмы и халаты некоторых категорий.

Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, что подтверждается маркировкой,

– сказал Петрашко.

Постановление приняли с доработкой в течение одного дня.