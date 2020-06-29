Що робити, якщо вкусив павук: перша допомога
Укуси деяких отруйних видів павуків становлять надзвичайну небезпеку для людини. До найбільш отруйних відносять чорну вдову (каракут), тарантула або бурого павуку-відлюдника.
Зазвичай павуки не становлять небезпеку для людини через товсту шкіру, для дітей ці комахи є більш небезпечними, пише 24 канал.
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Симптоми укусу
- на місці укуси крихітні сліди проколу;
- почервоніння на місці укусу;
- біль у місці укусу;
- м’язові спазми;
- біль у животі «гострий живіт»;
- нудота, блювання;
- потовиділення;
- неспокій, страх смерті;
- задишка.
Що потрібно робити при укусі павука?
Якщо вас вкусив павук, то потрібно прикласти до ураженої ділянки холод та дати потерпілому парацетамол. Якщо він вкусив в руку або ногу, то, щоб запобігти розповсюдженню отрути, потрібно ногу або руку в положенні лежачи опустити вниз. Також варто зняти всі прикраси з рук.
Після чого потрібно забинтувати, починаючи зверху від ранки. Також потрібно забезпечити нерухомість кінцівки. При неможливості перев’язати ділянку – притисніть та їдьте до лікаря.
Після укусу дайте потерпілому випити багато води. Також можна випити протиалергічний засіб, оскільки від укусу може виникнути алергічна реакція. При відсутності можливості відвідати лікаря у найближчий час, то можна застосувати гормональний протиалергічний засіб в ін’єкціях.
При укусі каракута або чорної вдови біль виникає через годину-півтори. Можуть виникнути такі симптоми як запаморочення, тремор, порушується робота м'язів, зокрема, дихальних і серцевих, потерпілому важко дихати.
Що не можна робити при укусі павука?
- накладати джгут;
- розрізати рану;
- годувати потерпілого;
- випивати алкоголь.
Що не можна робити після укусу павука
Профілактика укусу
- уважно оглядати місця для відпочинку;
- перевіряти взуття, коли його взуваєш;
- урожай варто збирати в господарських рукавицях.