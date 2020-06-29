Что делать, если укусил паук: первая помощь
Укусы некоторых ядовитых видов пауков представляют чрезвычайную опасность для человека. К наиболее ядовитым относят черную вдову (каракут), тарантула или бурого паука-отшельника.
Обычно пауки не представляют опасности для человека из-за толстой кожи, для детей эти насекомые являются более опасными, пишет 24 канал.
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Симптомы укуса
- на месте укуса крошечные следы прокола;
- покраснение на месте укуса;
- боль в месте укуса;
- мышечные спазмы;
- боль в животе "острый живот";
- тошнота, рвота;
- потоотделение;
- беспокойство, страх смерти;
- одышка.
Что нужно делать при укусе паука
Если вас укусил паук, то нужно приложить к пораженному участку холод и дать пострадавшему парацетамол. Если он укусил в руку или ногу, то, чтобы предотвратить распространение яда, нужно ногу или руку в положении лежа опустить вниз. Также стоит снять все украшения с рук.
После чего нужно забинтовать, начиная сверху от ранки. Также нужно обеспечить неподвижность конечности. При невозможности перевязать участок – прижмите участок и езжайте к врачу.
После укуса дайте пострадавшему выпить много воды. Также можно выпить противоаллергическое средство, поскольку от укуса может возникнуть аллергическая реакция. При отсутствии возможности посетить врача в ближайшее время, то можно применить гормональное противоаллергическое средство в инъекциях.
При укусе каракута или черной вдовы боль возникает через час-полтора. Могут возникнуть такие симптомы как головокружение, тремор, нарушается работа мышц, в частности, дыхательных и сердечных, пострадавшему трудно дышать.
Что нельзя делать при укусе паука
- накладывать жгут;
- разрезать рану;
- кормить потерпевшего;
- выпивать алкоголь.
Что нельзя делать после укуса паука
Профилактика укуса
- внимательно осматривать места для отдыха;
- проверять обувь, когда ее обуваешь;
- урожай стоит собирать в хозяйственных рукавицах.