Нова вакцина проти коронавірусу вже в Україні

У відомстві зазначили, що вакцина має назву Comirnaty Original/Omicron BA.1, усього Україна отримала понад 500 тисяч доз.

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Україна стала однією з перших країн світу за межами ЄС, які отримали оновлену вакцину. Препарат вже розвезли в більшість областей країни,

– повідомили в МОЗ.

Ця вакцина призначена виключно для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу (тих, хто вже має первинний курс вакцинації), її надала для українців Швеція.

Коли можна робити бустер

У МОЗ також нагадали, що в Україні первинний курс вакцинації від коронавірусної хвороби наразі складається із двох доз вакцини Comirnaty/Pfizer чи CoronaVac/Sinovac, або з однієї дози вакцини Janssen/Johnson & Johnson.

Але для того, щоб посилити і подовжити захист від важких форм COVID-19, через 5 місяців після первинного курсу потрібно зробити бустерне щеплення будь-якою наявною вакциною. А пенсіонерам та людям із хронічними хворобами рекомендовано робити і другий бустер будь-якою з наявних вакцин через 4 місяці після першого.

Напередодні у МОЗ повідомили, що протягом минулого тижня в Україні зросла кількість летальних випадків від коронавірусу. Всього за цей період захворіло 42 802 українців.

Пронози щодо коронавірусу в Україні: дивитись відео