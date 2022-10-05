Новая вакцина против коронавируса уже в Украине

В ведомстве отметили, что вакцина называется Comirnaty Original/Omicron BA.1, всего Украина получила более 500 тысяч доз.

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Украина стала одной из первых стран мира за пределами ЕС, получивших обновленную вакцину. Препарат уже развезли в большинство областей страны,

– сообщили в Минздраве.

Эта вакцина предназначена исключительно для тех людей, которые будут делать первую или вторую бустерную прививку от коронавируса (тех, кто уже имеет первичный курс вакцинации), ее предоставила для украинцев Швеция.

Когда можно делать бустер

В Минздраве также напомнили, что в Украине первичный курс вакцинации от коронавирусной болезни в настоящее время состоит из двух доз вакцины Comirnaty/Pfizer или CoronaVac/Sinovac, или одной дозы вакцины Janssen/Johnson & Johnson.

Но для того, чтобы усилить и продлить защиту от тяжелых форм COVID-19, через 5 месяцев после первичного курса нужно сделать бустерную прививку любой имеющейся вакциной. А пенсионерам и людям с хроническими болезнями рекомендовано делать и второй бустер любой из имеющихся вакцин через 4 месяца после первого.

Накануне в Минздраве сообщили, что в течение прошлой недели в Украине возросло количество летальных исходов от коронавируса. Всего за этот период заболело 42 802 украинца.

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