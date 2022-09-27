Донорство после коронавируса

Человек, перенесший коронавирусную болезнь, может сдавать кровь через 28 дней после полного выздоровления. Такие ограничения объясняют состоянием здоровья самого донора, которое должно восстановиться после болезни. Ведь этот коронавирус через кровь не передается.

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Среди основных способов его передачи — контактный, когда вирус попадает на слизистые носа, глаз через руки или другие предметы, контаминированные (загрязненные) выделениями из дыхательных путей больного или инфицированного, и капельный, когда вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихание,

– отметили в Минздраве.

Донорство после прививки против COVID-19

Также вакцинация против COVID-19 не является противопоказанием к донорству крови, ведь для прививки не используются так называемые живые вакцины, содержащие ослабленный живой вирус.

Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждает осмотр врача перед донацией – можно сдавать кровь. Что касается других прививок, например для профилактики туберкулеза (БЦЖ), кори, паротита и краснухи (КПК), которые проводят живыми вакцинами – после них кровь можно сдавать за 4 недели.

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