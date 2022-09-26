В Украине на фоне осенней волны заболеваемости растет количество случаев коронавируса. Поэтому всем родителям нужно позаботиться о защите своих детей.

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Вакцинация детей в Украине

Минздрав разрешил вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Однако сейчас Украина ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предусматривает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых,

– отметили в Минздраве.

Вакцинация взрослых и детей от 12 лет ничем не отличается. Им делают инъекцию вакциной Pfizer по схеме, аналогичной "взрослой" - две дозы с интервалом в 21 - 28 суток.

Насколько вакцина Pfizer безопасна для детей

Вакцина Pfizer прошла все необходимые исследования для детей, в частности, в возрасте от 5 лет, доказавших ее эффективность и безопасность

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцина Pfizer на 93% защищает подростков от 12 до 18 лет от госпитализации через COVID-19.

Как можно вакцинировать ребенка от коронавируса

Для вакцинации ребенка требуется согласие одного из родителей или опекуна. Взрослым достаточно просто записать ребенка в любой пункт или центр прививки. В то же время, дети от 14 лет могут прийти на вакцинацию самостоятельно.