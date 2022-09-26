В Україні на тлі осінньої хвилі захворюваності зростає кількість випадків коронавірусу. Тому усім батькам потрібно подбати про захист своїх дітей.

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Вакцинація дітей в Україні

МОЗ дозволило вакцинацію від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років. Проте наразі Україна очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих,

– зазначили в МОЗ.

Вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється. Їм роблять ін'єкцію вакциною Pfizer за схемою, аналогічною до "дорослої" – дві дози з інтервалом у 21 – 28 діб.

Наскільки вакцина Pfizer безпечна для дітей

Вакцина Pfizer пройшла усі необхідні дослідження для дітей, зокрема, віком від 5 років, які довели її ефективність та безпечність

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вакцина Pfizer на 93% захищає підлітків віком від 12 до 18 років від госпіталізації через COVID-19.

Як можна вакцинувати дитину від коронавірусу

Для вакцинації дитини потрібна згода одного з батьків або опікуна. Дорослим достатньо просто записати дитину до будь-якого пункту чи центру щеплення. Водночас діти від 14 років можуть прийти на вакцинацію самостійно.