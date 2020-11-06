В Україні споживання антибіотиків зросло в 3,5 рази у порівнянні з 2019 роком. Також у МОЗ запевнили, що в аптеках вистачає запасів таких засобів, панікувати не треба.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 6 листопада, передає 24 канал. Очільник МОЗ наголосив, що приймати антибіотики самостійно без призначень лікаря – небезпечно.

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У нас дійсно зросло споживання антибіотиків. Якщо порівняти з минулим роком в цей самий період – це в 3,5 рази більше,

– сказав Степанов.

Та звернувся до українців, щоб ті не займалися самолікуванням, не купували антибіотики.

Інколи українці витрачають кошти на 3 – 4 антибіотики одразу. Не варто так робити, це шкодить здоров'ю,

– додав міністр.

За даними Степанова, Україна забезпечена ліками, а фармацевтичні підприємства мають достатньо сировини для їх виготовлення.

А якщо в якійсь з аптек зникли антибіотики, то це поодинокі випадки. Зокрема, ми проводили наради, збирали керівників наших аптечних мереж щодо забезпеченості і антибіотиками, і антикоагулянтами", - сказав міністр.

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Увага! Безпідставне приймання антибіотиків сприяє звиканню організму до ефекту препаратів, тому вони не допомагають, якщо ситуація погіршується. До того ж невиправдане застосування антибіотиків спровокувало проблему в медицині – резистентність бактерій.