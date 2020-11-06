Українці почали приймати в 3,5 рази більше антибіотиків, – МОЗ
В Україні споживання антибіотиків зросло в 3,5 рази у порівнянні з 2019 роком. Також у МОЗ запевнили, що в аптеках вистачає запасів таких засобів, панікувати не треба.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 6 листопада, передає 24 канал. Очільник МОЗ наголосив, що приймати антибіотики самостійно без призначень лікаря – небезпечно.
Читайте також Антибіотики не варто приймати у випадку COVID-19: вони не діють на віруси
У нас дійсно зросло споживання антибіотиків. Якщо порівняти з минулим роком в цей самий період – це в 3,5 рази більше,
– сказав Степанов.
Та звернувся до українців, щоб ті не займалися самолікуванням, не купували антибіотики.
Інколи українці витрачають кошти на 3 – 4 антибіотики одразу. Не варто так робити, це шкодить здоров'ю,
– додав міністр.
За даними Степанова, Україна забезпечена ліками, а фармацевтичні підприємства мають достатньо сировини для їх виготовлення.
А якщо в якійсь з аптек зникли антибіотики, то це поодинокі випадки. Зокрема, ми проводили наради, збирали керівників наших аптечних мереж щодо забезпеченості і антибіотиками, і антикоагулянтами", - сказав міністр.
До теми Антибіотики без потреби стан хворих на COVID-19, – лікар
Увага! Безпідставне приймання антибіотиків сприяє звиканню організму до ефекту препаратів, тому вони не допомагають, якщо ситуація погіршується. До того ж невиправдане застосування антибіотиків спровокувало проблему в медицині – резистентність бактерій.
Що таке резистентність до антибіотиківПроцес, при якому у бактерій з часом розвивається стійкість до антибіотиків. Лише за 20 останніх років бактерії стали стійкішими до антибіотиків вдвічі. Так, якщо призначити людині антибіотик, допустимо амоксцилін, ймовріно, вона одужає швидше, проте вже через 5-10 років він уже не допоможе при аналогічному перебігу захворювання.
Поділитися новиною