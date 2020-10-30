Хворих з тяжким перебігом коронавірусу побільшало через безконтрольне призначення антибіотиків. Самолікування може значно ускладнити перебіг COVID-19, а лікування найпростіших інфекцій може стати неможливим через стійкість бактерій до антибіотиків.

Самопризначення можуть закінчитись фатально

Директор Центру легеневого здоров'я Любомир Рак розповів, що часто хворі й самостійно купують медичні препарати за рекомендацією знайомих, які мали подібний досвід, пише Tvoemisto.tv.

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За словами лікаря, після безпідставного приймання антибіотиків, організм звикає до ефекту препаратів, тому вони не допомагають, якщо ситуація погіршується.

Люди купують в аптеках, де можна без рецепта взяти будь-що, самопризначені ліки. П'ють три дні один антибіотик – "ай, щось мені не кращає, інший сусід пив інший, то і я його спробую",

– розповів Любомир Рак.

Та поскаржився, що потім такі хворі поступають в лікарні уже з тяжкими пневмоніями, тому лікарі мусять призначати антибіотики 4 – 5 покоління – важкі, сильні і дуже дорогі – тому що у пацієнта вже звикання, резистентність до антибіотиків.

Експерт наголошує, що у першу чергу потрібно звернутись до сімейного лікаря, який визначить потрібне лікування.

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Коли не варто пити антибіотики при коронавірусі

Якщо у пацієнта температура 37 градусів, а лікар прописує антибіотики "для профілактики" – варто звернутися за консультацією до іншого спеціаліста.

А ось неконтрольоване й надмірне вживання антибіотиків може ускладнити лікування простих інфекцій через стійкість бактерій до антибіотиків.