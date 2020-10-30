Больных с тяжелым течением коронавируса стало больше из-за бесконтрольного назначения антибиотиков. Самолечение может значительно осложнить течение COVID-19, а лечение простейших инфекций может стать невозможным из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Самоназначения могут закончиться фатально

Директор Центра легочного здоровья Любомир Рак рассказал, что часто больные самостоятельно покупают медицинские препараты по рекомендации знакомых, которые имели подобный опыт, пишетTvoemisto.tv.

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По словам врача, после безосновательного приема антибиотиков организм привыкает к эффекту препаратов, поэтому они не помогают, если ситуация ухудшается.

Люди покупают в аптеках, где можно без рецепта взять что угодно, самоназначенные лекарства. Пьют три дня один антибиотик: "Ай, что-то мне не становится лучше, другой сосед пил другой, то и я его попробую",

– рассказал Любомир Рак.

И посетовал, что потом такие больные поступают в больницу уже с тяжелыми пневмониями, поэтому врачи должны назначать антибиотики 4–5 поколения – тяжелые, сильные и очень дорогие – потому что у пациента уже привыкание, резистентность к антибиотикам.

Эксперт отмечает, что в первую очередь нужно обратиться к семейному врачу, который определит нужное лечение.

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Когда не стоит пить антибиотики при коронавирусе

Если у пациента температура 37 градусов, а врач прописывает антибиотики "для профилактики" – стоит обратиться за консультацией к другому специалисту.

А вот неконтролируемое и чрезмерное употребление антибиотиков может осложнить лечение простых инфекций из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.