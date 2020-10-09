В обновленном протоколе МОЗ ограничили применение антибиотиков в лечении COVID-19. Не следует принимать антибиотики прежде всего потому, что они не способны влиять на вирусное поражение.

Антибиотики не действуют на вирус

Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская в эфире программы "Свобода Слова".

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Надо понимать, что это не вирусное поражение и не бактериальное, это вирус индуцированное иммунное поражение легких, поэтому даже в разгар болезни, не стоит принимать антибиотики,

– отметила Ольга Голубовская.

По словам Голубовской, антибиотики могут назначать с профилактической целью группам риска.

Минздрав ограничил применение антибиотиков

"Рутинное назначение антибиотиков с амбулаторного старта всем для порядка – этого делать просто нельзя", – добавила инфекционистка.

Также Голубовская сообщила, что Минздрав обновил протокол лечения коронавируса и строго ограничил применение антибиотиков.

Антибиотики не вирус не действуют! В это трудно поверить из-за высокой температуры – психологически трудно воспринять врачам, ведь если у больного температура 40, то это знак о бактериальной инфекции, но это не так,

– рассказала Ольга.

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