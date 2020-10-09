В оновленому протоколі МОЗ обмежили застосування антибіотиків у лікуванні COVID-19. Не слід приймати антибіотики передусім тому, що вони не здатні впливати на вірусне ураження.

Антибіотики не діють на віруси

Про це заявила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода Слова".

Читайте також Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19

Треба розуміти, що це не вірусне ураження і не бактеріальне, це вірусіндуковане імунне ураження легенів, тому навіть в розпал хвороби, не варто приймати антибіотики,

– зазначила Ольга Голубовська.

За словами Голубовської, антибіотики можуть призначати з профілактичною метою групам ризику.

МОЗ обмежило застосування антибіотиків

"Рутинне призначення антибіотиків з амбулаторного старту усім під порядок – цього робити просто не можна", – додала інфекціоністка.

Також Голубовська повідомила, що МОЗ оновило протокол лікування коронавірусу і строго обмежило застосування антибіотиків.

Антибіотики не вірус не діють! В це важко повірити через високу температуру – психологічно важко сприйняти лікарям, адже якщо у хворого температура 40, то це знак на бактеріальну інфекцію, але це не так,

– розповіла пані Ольга.

Варто ознайомитись Як зрозуміти, чи дійсно вам треба приймати призначений антибіотик