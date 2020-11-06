В Украине потребление антибиотиков выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Также В Минздраве заверили, что в аптеках хватает запасов таких средств, паниковать не надо.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 6 ноября, передает 24 канал. Глава Минздрава подчеркнул, что принимать антибиотики самостоятельно без назначений врача опасно.

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У нас действительно выросло потребление антибиотиков. Если сравнить с прошлым годом в этот самый период – это в 3,5 раза больше,

– сказал Степанов.

И обратился к украинцам, чтобы те не занимались самолечением, не покупали антибиотики.

Иногда украинцы тратят средства на 3 – 4 антибиотика сразу. Не стоит так делать, это вредит здоровью,

– добавил министр.

По данным Степанова, Украина обеспечена лекарствами, а фармацевтические предприятия имеют достаточно сырья для их изготовления.

"А если в какой то из аптек исчезли антибиотики, то это единичные случаи. В частности, мы проводили совещания, собирали наших руководителей аптечных сетей по обеспеченности и антибиотиками, и антикоагулянтами", – сказал министр.

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Внимание! Необоснованный прием антибиотиков способствует привыканию организма к эффекту препаратов, поэтому они не помогают, если ситуация ухудшается. К тому же неоправданное применение антибиотиков спровоцировало проблему в медицине – резистентность бактерий.