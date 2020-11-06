Украинцы стали принимать в 3,5 раза больше антибиотиков, – Минздрав
В Украине потребление антибиотиков выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Также В Минздраве заверили, что в аптеках хватает запасов таких средств, паниковать не надо.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 6 ноября, передает 24 канал. Глава Минздрава подчеркнул, что принимать антибиотики самостоятельно без назначений врача опасно.
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У нас действительно выросло потребление антибиотиков. Если сравнить с прошлым годом в этот самый период – это в 3,5 раза больше,
– сказал Степанов.
И обратился к украинцам, чтобы те не занимались самолечением, не покупали антибиотики.
Иногда украинцы тратят средства на 3 – 4 антибиотика сразу. Не стоит так делать, это вредит здоровью,
– добавил министр.
По данным Степанова, Украина обеспечена лекарствами, а фармацевтические предприятия имеют достаточно сырья для их изготовления.
"А если в какой то из аптек исчезли антибиотики, то это единичные случаи. В частности, мы проводили совещания, собирали наших руководителей аптечных сетей по обеспеченности и антибиотиками, и антикоагулянтами", – сказал министр.
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Что такое резистентность к антибиотикамПроцесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к антибиотикам. Только за 20 последних лет бактерии стали устойчивее к антибиотикам вдвое. Так, если назначить человеку антибиотик, допустим амоксциллин, вероятно, он выздоровеет быстрее, однако уже через 5 – 10 лет он уже не поможет при аналогичном течении заболевания.
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