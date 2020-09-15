За даними Національної служби здоров'я України, для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році необхідно 240 мільярдів гривень. Проте Уряд пропонує виділити на програму 123,4 мільярда.

Про це написала колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

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За її словами, це майже на половину менше суми, яку порахували експерти НСЗУ у липні. За їхніми даними, для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році потрібно 240 мільярдів гривень. Та ще 67 мільярдів гривень додатково для надання допомоги хворим на COVID-19.

Уляна Супрун “До речі, майже стільки складав цьогорічний фонд боротьби з COVID-19 – 65 млрд грн. Але 35 мільярдів з нього вже витратили на будівництво доріг. Та у 2021 році на боротьбу з COVID-19 також планується витратити менше грошей”.

Поки що на боротьбу з коронавірусом планують виділити 19,4 мільярда гривень, з яких 15,8 мільярда – на медичну допомогу, 1 мільярд на оснащення робочих місць вчителів для дистанційного навчання, а 2,6 мільярда відкладено на закупівлю вакцини для груп ризику (коли її винайдуть).

Всього на українську медицину у 2021 році планують виділити 156 мільярдів гривень.

Якщо парламент підтримає проєкт бюджету в тому вигляді, який пропонує уряд, то фінансові умови для медицини особливо не зміняться. На неї чекає все те саме хронічне недофінансування, помножене на некомпетентність керівництва МОЗ,

– вважає Супрун.

Також в бюджет заклали кошти на підвищення заробітної плати медикам на 30%. Супрун зазначила, що це менше ніж анонсував нинішній міністр навесні – тоді мова йшла про збільшення зарплат медичним працівникам на 50%.