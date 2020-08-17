Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував чергове підвищення зарплати медиків із 1 січня 2021 року.

Про це глава МОЗ розповів на ранковому брифінгу у понеділок, 17 серпня, пише 24 канал.

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За його словами, у січні МОЗ планує чергове підвищення зарплати медичним працівникам.

"Нас чекає з 1 вересня підняття заробітної плати нашим медичним працівникам: лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. Це те питання, яке перебуває на особливому контролі в президента країни, і це тільки початок підвищення цієї заробітної плати. Ми плануємо з січня місяця, починаючи з першого січня, ще більше її підвищити", – заявив Степанов.

Що відомо про підвищення зарплат медикам?

До слова, 1 вересня Кабмін прийняв рішення про виділення додаткових коштів на підвищення зарплат медикам.

На думку Степанова, в Україні мінімальна зарплата лікарів повинна становити не менше 20 тисяч гривень.

Крім того, з 1 вересня 2020 року в середньому зарплата лікарів буде підвищена на 3,5 тисячі гривень. Середнім медпрацівникам заробітну плату планують підвищити на 2,5 тисячі, а молодшим на 1,25 тисячі.