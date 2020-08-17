В Україні близько 93 тисяч хворих: поширення COVID-19 в областях
За минулу добу в Україні зареєстрували 1 464 випадки захворювання на COVID-19. Натомість видужали – 342 людини, померли від ускладнень – 21 пацієнт.
Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал.
Читайте також У ВООЗ зафіксували антирекорд нових хворих на COVID-19 у світі
Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 92 820 мешканців України, з яких станом на 17 серпня видужали – 48 164. Попри це, не змогли побороти коронавірусну інфекцію 2 089 українців.
Продовжують своє лікування 42 567 пацієнтів.
Поширення коронавірусу в областях станом на 17 серпня
- Львівська область – 12 079 (+128);
- Київ – 10 642 (+104);
- Рівненська область – 7 716 (+178);
- Чернівецька область – 7 782 (+165);
- Закарпатська область – 6 329 (+83);
- Івано-Франківська область – 6 790 (+164);
- Волинська область – 4 707 (+63);
- Київська область – 4 554 (+24);
- Харківська область – 6 156 (+91);
- Одеська область – 5 062 (+0);
- Тернопільська область – 3 817 (+85);
- Вінницька область – 3 234 (+21);
- Житомирська область – 2 479 (+49);
- Дніпропетровська область – 1 750 (+25);
Новина доповнюється..
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter