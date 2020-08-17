За минулу добу в Україні зареєстрували 1 464 випадки захворювання на COVID-19. Натомість видужали – 342 людини, померли від ускладнень – 21 пацієнт.

Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал.

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Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 92 820 мешканців України, з яких станом на 17 серпня видужали – 48 164. Попри це, не змогли побороти коронавірусну інфекцію 2 089 українців.

Продовжують своє лікування 42 567 пацієнтів.

Поширення коронавірусу в областях станом на 17 серпня

Львівська область – 12 079 (+128);

Київ – 10 642 (+104);

Рівненська область – 7 716 (+178);

Чернівецька область – 7 782 (+165);

Закарпатська область – 6 329 (+83);

Івано-Франківська область – 6 790 (+164);

Волинська область – 4 707 (+63);

Київська область – 4 554 (+24);

Харківська область – 6 156 (+91);

Одеська область – 5 062 (+0);

Тернопільська область – 3 817 (+85);

Вінницька область – 3 234 (+21);

Житомирська область – 2 479 (+49);

Дніпропетровська область – 1 750 (+25);

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