Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що 15 серпня було зареєстровано найбільше нових хворих на коронавірус від початку пандемії.

15 серпня ВООЗ зареєстрували найбільший добовий приріст пацієнтів з COVID-19, повідомляє DW.

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Згідно з даними ВООЗ, станом на вечір 15 серпня по всьому світу зафіксували 294 тисячі нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Це на 2 тисячі більше, ніж у день попереднього антирекорду, який зареєстрували 31 липня.

Найскладніша епідеміологічна ситуація залишається у США, Бразилії та Індії. Експерти підкреслили, що статистика не показує реальну кількість хворих, адже в багатьох країнах досі не роблять тести на COVID-19. Зазначимо, що у більшості держав немає можливості впровадити масове тестування.

На момент написання статті, на сайті Worldometers повідомляють про 21 635 077 хворих на коронавірус по всьому світу. Натомість 14 346 833 людини вже одужали, але 749 410 не вдалося подолати хворобу.