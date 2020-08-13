Лише за три місяці 2020 року через неправдиву інформацію про коронавірус померло щонайменше 800 людей.

Близько 5 800 людей госпіталізували через неправдиву інформацію про COVID-19, яку вони отримали із соціальних мереж, повідомляє BBC з посиланням на Американський журнал тропічної медицини та гігієни.

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З них щонайменше 800 людей померли. Багато смертей сталися через те, що люди вживали метанол та інші засоби із вмістом спирту. Жертви помилково вважали, що ці засоби допомагають у боротьбі з COVID-19.

Також люди їли багато часнику, вважаючи, що це вбереже їх від інфікування, а деякі навіть пили коров'ячу сечу. Фахівці заявили, що ці дії мали "потенційно серйозні наслідки для їхнього здоров'я".

Багато хто з постраждалих слідував порадам, які нагадували правдиву медичну інформацію, але насправді були хибними,

– йдеться в повідомленні.

Раніше у ВООЗ підкреслювали, що "інфодемія" (фейкова інформація про коронавірус) поширюється так само швидко, як і сама хвороба.

Згідно з даними РНБО, у світі зареєстрували понад 20,6 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Щонайменше 749 тисяч людей померли, але понад 12 мільйонам пацієнтів вдалося одужати.