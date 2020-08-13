Только за три месяца 2020 года из-за ложной информации о коронавирусе умерло по меньшей мере 800 человек.

Около 5 800 человек были госпитализированы из-за ложной информации о COVID-19, которую они получили из социальных сетей, сообщает BBC со ссылкой на американский журнал тропической медицины и гигиены.

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Из них по меньшей мере 800 человек умерли. Много смертей произошло из-за того, что люди употребляли метанол и другие средства с содержанием спирта. Жертвы ошибочно считали, что эти средства помогают в борьбе с COVID-19.

Также люди ели много чеснока, считая, что это убережет их от инфицирования, а некоторые даже пили коровью мочу. Специалисты заявили, что эти действия имели "потенциально серьезные последствия для их здоровья".

Многие из пострадавших следовали советам, которые напоминали правдивую медицинскую информацию, но на самом деле были ложными,

– говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ подчеркивали, что "инфодемия" (фейковая информация о коронавирусе) распространяется так же быстро, как и сама болезнь.

Согласно данным СНБО, в мире зарегистрировано более 20,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. По меньшей мере 749 тысяч человек умерли, но более 12 миллионам пациентов удалось выздороветь.