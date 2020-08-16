Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 15 августа было зарегистрировано больше всего новых больных коронавирусом с начала пандемии.

15 августа ВОЗ зарегистрировали наибольший суточный прирост пациентов с COVID-19, сообщает DW.

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Согласно данным ВОЗ, по состоянию на вечер 15 августа по всему миру зафиксировали 294 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это на 2 тысячи больше, чем в день предыдущего антирекорда, который зарегистрировали 31 июля.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация остается в США, Бразилии и Индии. Эксперты подчеркнули, что статистика не показывает реальное количество больных, ведь во многих странах до сих пор не делают тесты на COVID-19. Отметим, что у большинства государств нет возможности внедрить массовое тестирование.

На момент написания статьи на сайте Worldometers сообщают о 21 635 077 больных коронавирусом по всему миру. Зато 14 346 833 человека уже выздоровели, но 749 410 не удалось преодолеть болезнь.