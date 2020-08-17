В Украине около 93 тысяч больных: распространение COVID-19 в областях
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1 464 случая заболевания COVID-19. Зато выздоровели – 342 человека, умерли от осложнений – 21 пациент.
Данные опубликовали на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает 24 канал.
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Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 92 820 жителей Украины, из которых по состоянию на 17 августа выздоровели – 48 164. Несмотря на это, не смогли побороть коронавирусную инфекцию 2 089 украинцев.
Продолжают свое лечение 42 567 пациентов.
Со вчерашнего дня больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также В Киеве.
Распространение коронавируса в областях по состоянию на 17 августа
- Львовская область – 12 079 (+128);
- Киев – 10 642 (+104);
- Ровенская область – 7 716 (+178);
- Черновицкая область – 7 782 (+165);
- Закарпатская область – 6 329 (+83);
- Ивано-Франковская область – 6 790 (+164);
- Волынская область – 4 707 (+63);
- Киевская область – 4 554 (+24);
- Харьковская область – 6 156 (+91);
- Одесская область – 5 062 (+0);
- Тернопольская область – 3 817 (+85);
- Винницкая область – 3 234 (+21);
- Житомирская область – 2 479 (+49);
- Днепропетровская область – 1 750 (+25);
- Хмельницкая область – 1 618 (+37);
- Черкасская область – 1 165 (+17);
- Донецкая область – 1 094 (+6);
- Черниговская область – 1 233 (+27);
- Запорожская область – 1 118 (+33);
- Кировоградская область – 743 ( +1);
- Николаевская область – 819 (+11);
- Сумская область – 891 (+37);
- Полтавская область – 557 (+9);
- Херсонская область – 301 (+2);
- Луганская область – 184 (+6).
За минувшие сутки в Украине провели 14 062 тестирования на выявление SARS-CoV-2, из них 10 700 были проведены методом ПЦР и 3 362 методом ИФА.
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