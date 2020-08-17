За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1 464 случая заболевания COVID-19. Зато выздоровели – 342 человека, умерли от осложнений – 21 пациент.

Данные опубликовали на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает 24 канал.

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Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 92 820 жителей Украины, из которых по состоянию на 17 августа выздоровели – 48 164. Несмотря на это, не смогли побороть коронавирусную инфекцию 2 089 украинцев.

Продолжают свое лечение 42 567 пациентов.

Со вчерашнего дня больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также В Киеве.

Распространение коронавируса в областях по состоянию на 17 августа

Львовская область – 12 079 (+128);

Киев – 10 642 (+104);

Ровенская область – 7 716 (+178);

Черновицкая область – 7 782 (+165);

Закарпатская область – 6 329 (+83);

Ивано-Франковская область – 6 790 (+164);

Волынская область – 4 707 (+63);

Киевская область – 4 554 (+24);

Харьковская область – 6 156 (+91);

Одесская область – 5 062 (+0);

Тернопольская область – 3 817 (+85);

Винницкая область – 3 234 (+21);

Житомирская область – 2 479 (+49);

Днепропетровская область – 1 750 (+25);

Хмельницкая область – 1 618 (+37);

Черкасская область – 1 165 (+17);

Донецкая область – 1 094 (+6);

Черниговская область – 1 233 (+27);

Запорожская область – 1 118 (+33);

Кировоградская область – 743 ( +1);

Николаевская область – 819 (+11);

Сумская область – 891 (+37);

Полтавская область – 557 (+9);

Херсонская область – 301 (+2);

Луганская область – 184 (+6).

Внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

За минувшие сутки в Украине провели 14 062 тестирования на выявление SARS-CoV-2, из них 10 700 были проведены методом ПЦР и 3 362 методом ИФА.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала