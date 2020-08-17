Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал очередное повышение зарплаты медиков с 1 января 2021 года.

Об этом глава Минздрава рассказал на утреннем брифинге в понедельник, 17 августа, пишет 24 канал.

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По его словам, в январе Минздрав планирует очередное повышение зарплаты медицинским работникам.

"Нас ждет с 1 сентября поднятие заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Это тот вопрос, который находится на особом контроле у президента страны, и это только начало повышения этой заработной платы. Мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", – заявил Степанов.

Что известно о повышении зарплат медикам?

К слову, 1 сентября Кабмин принял решение о выделении дополнительных средств на повышение зарплат медикам.

По мнению Степанова, в Украине минимальная зарплата врачей должна составлять не менее 20 тысяч гривен.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года в среднем зарплата врачей будет повышена на 3,5 тысячи гривен. Средним медработникам заработную плату планируют повысить на 2,5 тысячи, а младшим на 1,25 тысячи.